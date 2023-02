Tunisia: premier Bouden incontra direttrice Fmi, focus su stato avanzamento programma di riforme (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il vicepresidente della Banca mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa (Mena), Farid Belha, la Tunisia non può ricorre al Club di Parigi, un gruppo informale di organizzazioni finanziarie dei 22 Paesi più ricchi del mondo, senza un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Tuttavia, laddove Tunisi riesca a raggiungere un accordo di finanziamento con l’istituzione internazionale, non avrà più bisogno del Club per rinegoziare il proprio debito. I problemi, secondo Belhaj, sono legati anche alle riforme che devono essere realizzate, e qualsiasi ritardo nella loro attuazione aumenterà il costo. Per il responsabile dell'istituzione finanziaria internazionale "molti dei partner del Paese nordafricano desiderano aiutarlo, ma prima la Tunisia deve aiutare se stessa avviando la realizzazione delle riforme relative alle istituzioni pubbliche, riducendo la massa salariale (soprattutto perché il numero dei dipendenti statali è di circa 700 mila, un numero elevato rispetto al numero degli abitanti) e realizzando riforme sui sussidi". Circa la revoca dei sussidi, secondo Belhaj questa non dovrebbe riguardare i generi alimentari di base, ma ciò che la Banca mondiale e il resto dei partner chiedono è la graduale revoca dei sussidi per i carburanti a causa del loro costo elevato. (segue) (Tut)