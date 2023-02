Tunisia: premier Bouden incontra direttrice Fmi, focus su stato avanzamento programma di riforme (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, un esperto di economia, Aram Belhadj, aveva ipotizzato che il Fondo monetario internazionale potesse chiedere al governo della Tunisia di rivolgersi al Club di Parigi per risolvere i propri problemi economici, in un momento in cui Tunisi necessita di avviare “con urgenza” negoziati con alcuni partner occidentali e donatori orientali per ristrutturare il proprio debito. A dicembre scorso, il Fondo monetario internazionale ha deciso di ritardare l’approvazione finale del maxi-prestito di 1,9 miliardi di euro prevista il 19 dicembre. La motivazione dell’Fmi non è chiara. Probabilmente l’istituzione finanziaria ha voluto prendere le distanze dalle controverse elezioni legislative del 17 dicembre, volute dal presidente della Repubblica, Kais Saied, ma boicottate dai partiti politici e privi di candidati in diverse circoscrizioni. Ad ogni modo, senza il sostegno dell’Fmi, la Tunisia rischia seriamente il crack. Per ammissione della direttrice generale delle risorse e dei saldi presso il ministero delle Finanze, Ibtisam Ben Aljia, la Tunisia dovrebbe mobilitare da prestiti esterni pari a ben 5 miliardi di dinari (1,47 miliardi di euro). E senza la prima tranche dell’Fmi, i creditori potrebbero tirarsi indietro, in particolare quelli occidentali. (Tut)