Cina: “South China Morning Post”, governatore Xinjiang rinvia visita in Europa

- Erkin Tuniyaz, governatore della regione autonoma dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, ha rinviato la visita originariamente prevista in Europa dal 19 al 21 febbraio prossimi. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, citando fonti governative riservate. Il viaggio del funzionario, sospettato di avere assecondato la repressione di uiguri, kazakhi e altre minoranze etniche che abitano la regione perpetrata dal Partito comunista cinese, prevedeva tappe a Londra, Parigi e Bruxelles, dove i leader auspicavano di "esprimere la loro preoccupazione per la questione dei diritti umani nello Xinjiang", riferisce una portavoce europea. La missione di Pechino in Unione europea ha fatto sapere che il briefing di Tuniyaz a Bruxelles è stato “rinviato per questioni legate alla programmazione”, mentre un portavoce del governo britannico ha chiarito che “Londra non aveva esteso un invito al governatore dello Xinjiang, e in nessun caso avrebbe acconsentito ad un incontro di livello ministeriale”. (Cip)