Paesi Bassi: delegazione Taiwan ricevuta in Parlamento per la prima volta

- Una delegazione parlamentare di Taiwan ha visitato ieri per la prima volta la Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, su invito delle controparti olandesi. Il gruppo, guidato dal rappresentante di Taipei ad Amsterdam Chen Hsin-hsin, comprende tre deputati del Partito progressista democratico (Ppd), al potere sull’isola: Chiu Chih-wei, Hsu Chih-chieh e Tsai Shih-ying. Durante la visita, i parlamentari olandesi hanno espresso “molta preoccupazione circa il regime instaurato in Cina da Xi Jinping” e sul possibile impatto su Taiwan, rivendicata come parte del territorio nazionale. L’agenda dei colloqui ha coperto anche altre questioni, tra cui le capacità di difesa dell’isola e la cooperazione nel campo dei semiconduttori tra Taiwan, Unione europea e Paesi Bassi. (Cip)