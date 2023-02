Giappone: autorità sospettano tre sorvoli di palloni spia cinesi tra il 2019 e il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha riferito che tre oggetti volanti non identificati avvistati nello spazio aereo del Paese tra il 2019 e il 2021 erano molto probabilmente palloni spia della Cina. I tre oggetti sono stati avvistati nelle prefetture di Kagoshima, Miyagi e Aomori tra novembre 2019 e settembre 2021. Si tratta del primo annuncio esplicito in tal senso da parte delle autorità giapponesi dopo l'abbattimento del presunto pallone spia cinese al largo della costa orientale degli Stati Uniti, lo scorso 4 febbraio. Secondo il ministero della Difesa giapponese, il governo ha chiesto a Pechino di fornire informazioni veritiere in merito ai fatti e di impedire che casi analoghi si ripetano in futuro. (segue) (Git)