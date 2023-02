Usa: Biden ritira nomina di un accademico per dichiarazioni antisemite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato di aver ritirato la nomina del docente universitario di legge James Cavallaro alla Commissione inter-americana sui diritti umani, dopo l'emersione di dichiarazioni a sfondo antisemita da parte dell'accademico. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, spiegando che l'amministrazione non era a conoscenza delle dichiarazioni di Cavallaro quando ha formulato la nomina. Nei giorni scorsi "The Algemeiner", un'agenzia d'informazione senza scopo di lucro che si occupa di Israele e Medio Oriente, aveva rilanciato un tweet nel quale Cavallaro accusava il leader dei Democratici alla Camera dei rappresentanti Usa, Hakeem Jeffries, di essere "pagato, comprato e controllato" da lobby ebraiche. In passato Cavallaro avrebbe anche accusato Israele praticare politiche di apartheid ai danni degli arabi palestinesi. "Le sue affermazioni chiaramente non riflettono la politica Usa o le nostre convinzioni, e sono quantomeno inappropriate", ha commentato ieri Price. (Was)