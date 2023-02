Siria: Comando centrale Usa, abbattuto drone iraniano nel nord-est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha fatto sapere che le proprie forze impegnate in Siria hanno intercettato e abbattuto, nella notte, un drone di fabbricazione iraniana che tentava di condurre una missione di ricognizione presso una propria base nel nord-est del Paese, nei pressi del sito di Conoco. Lo ha riferito lo stesso Centcom in un messaggio su Twitter ripreso dall’emittente panaraba “Al Arabiya”, in cui si precisa che l’episodio si è verificato alle 2:30 di notte, ora locale (00:30 in Italia). Nel novembre scorso, lo stesso Centcom aveva riferito che alcuni razzi avevano preso di mira una base statunitense chiamata “Green Village”, a Conoco, nel governatorato orientale di Deir ez-Zor, colpita anche nel settembre dello stesso anno. “Attacchi come questi mettono in pericolo le forze della coalizione e la popolazione civile e minano la stabilità e la sicurezza conquistate a fatica in Siria e nella regione”, aveva affermato Joe Buccino, portavoce di Centcom.(Was)