Malesia: ex premier Muhyiddin verrà convocato dalle autorità anticorruzione

- L'ex primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, verrà convocato dalle autorità anticorruzione del Paese nell'ambito delle indagini sui fondi del suo partito. Lo anticipa il quotidiano "The New Straits Times", secondo cui l'Agenzia anti-corruzione della Malesia (Macc) chiamerà a deporre l'ex capo del governo "nel prossimo futuro" in merito ai 300 milioni di rinngit (circa 68 milioni di dollari) che il Partito indigeno unito della Malesia (Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Ppbm) avrebbe ricevuto da aziende beneficiarie di appalti pubblici durante la precedente amministrazione. (segue) (Fim)