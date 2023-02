Malesia: ex premier Muhyiddin verrà convocato dalle autorità anticorruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di questo mese Muhyiddin ha annunciato che il Ppbm avrebbe chiesto all'Agenzia anti-corruzione del Paese di scongelare i conti bancari della formazione politica. L'ex premier ha dichiarato che le autorità del Paese hanno una chiara cognizione delle finanze del partito, e si è detto convinto della trasparenza di queste ultime. "(I fondi) provengono da fonti legittime. Pertanto, invieremo una lettera alla Macc per chiedere lo scongelamento dei conti", ha dichiarato l'ex capo del governo. Muhyiddin ha aggiunto che se i conti rimarranno congelati per tre mesi le attività del partito ne risulteranno gravemente compromesse: "I miei uffici non potranno versare i salari, (...) gli affitti non potranno essere pagati. Influirà sull'amministrazione del partito e sul suo ruolo come importante forza politica del Paese", ha dichiarato l'ex premier. (segue) (Fim)