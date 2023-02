Usa: disastro ambientale in Ohio, governatore DeWine chiede intervento del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato Usa dell'Ohio, Mike DeWine, ha chiesto che il Congresso federale degli Stati Uniti indaghi in merito alle cause e alle responsabilità del gravissimo incidente ferroviario verificatosi all'inizio di questo mese, che ha causato la dispersione nell'ambiente di ingenti quantitativi di sostanze chimiche altamente pericolose. "Dovremmo sapere quando abbiamo treni che trasportano materiali pericolosi", ha dichiarato il governatore, commentando le ultime indiscrezioni secondo cui il carico del treno deragliato non era stato classificato come "altamente pericoloso": "Francamente, se fosse vero, sarebbe assurdo. E' necessario indagare", ha detto il governatore. "Il Congresso deve approfondire come vengono gestite queste faccende". Nel frattempo, si moltiplicano i dubbi e le polemiche in merito alla gestione dell'incidente: immagini di videocamere di sorveglianza hanno svelato che prima del deragliamento il treno ha viaggiato per decine di chilometri con almeno un vagone in fiamme. Suscitano incognite anche le immagini e le ricostruzioni del "rilascio controllato" delle sostanze chimiche, annunciato dalle autorità e culminato in una enorme esplosione e in un rogo proseguito per giorni; e l'apparente disinteresse del dipartimento dei Trasporti, che ha ignorato l'incidente per giorni, e non ha ancora effettuato indagini approfondite in merito ai danni ambientali nell'area immediatamente interessata. (segue) (Was)