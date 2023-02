Corea del Sud: a gennaio crescita di 411 mila posti di lavoro su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Corea del Sud ha creato 411 mila posti di lavoro nei 12 mesi fino a gennaio, il dato più basso da due anni a questa parte. Il dato rappresenta anche l'ottavo mese consecutivo di rallentamento del mercato occupazionale, in un contesto di incertezza economica globale e aumento del costo del credito. Il numero totale degli occupati nel Paese si è attestato il mese scorso a 27,36 milioni di persone. Il dato rappresenta un aumento di circa 411 mila unità su base annua, il dato peggiore da marzo 2021. Il tasso di disoccupazione è calato dello 0,5 per cento annuo al 3,6 per cento. L'aumento dell'occupazione ha interessato soprattutto i lavoratori di 60 anni o più. Il tasso di disoccupazione nella fascia di età compresa tra 15 e 29 anni è calato di un decimo di punto percentuale al 5,9 per cento. (segue) (Git)