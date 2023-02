Corea del Sud: a gennaio crescita di 411 mila posti di lavoro su base annua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Corea del Sud ha subito una contrazione nel quarto trimestre del 2022, la prima da due anni e mezzo a questa parte, per effetto del progressivo calo della spesa pubblica legata all'emergenza pandemica e del rallentamento del commercio globale. Secondo i dati pubblicati dalla Banca di Corea, tra ottobre e dicembre scorsi il prodotto interno lordo (Pil) della Corea del Sud ha registrato un calo dello 0,4 per cento su base trimestrale. L'ultima contrazione del Pil coreano risaliva al secondo trimestre 2020. A causare la contrazione sono stati in primo luogo il calo delle esportazioni (meno 5,8 per cento) e quello dei consumi interni (meno 0,4 per cento). La banca centrale stima che nel 2022 l'economia coreana abbia conseguito una crescita del 2,6 per cento. (segue) (Git)