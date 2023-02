Migranti: "Le Figaro", dubbi su ruolo Italia in flusso dei minorenni che arrivano in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il flusso dei migranti minorenni che cercano di entrare in Francia dall'Italia diventa sempre più importante, tanto che le autorità "si interrogano sul ruolo svolto da Roma" in questo fenomeno. Lo scrive il quotidiano "Le Figaro", spiegando che sono circa 5 mila i migranti entrati in Francia dal dipartimento delle Alpi marittime dopo essere passati dall'Italia. Nel 2014 erano stati 174. Eric Ciotti, presidente dei Repubblicani e deputato delle Alpi marittime, parla di un "effetto Meloni". "Gli italiani non riprendono i minorenni sui quali abbiamo dei dubbi in merito all'età", ha affermato Ciotti.(Frp)