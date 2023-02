Venezuela: presidenziali, opposizioni presentano domani il programma delle primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni del Venezuela renderanno domani note le date e le azioni decise per scegliere, attraverso le primarie fissate a ottobre, il candidato che dovrà contendere a Nicolas Maduro il ruolo di presidente, nelle elezioni del 2024. Lo ha riferito la Commissione nazionale delle primarie invitando esponenti della società civile, partiti e altri protagonisti della politica nazionale ad essere "testimoni" della presentazione. Nell'ampio e frastagliato fronte antigovernativo venezuelano, quello delle primarie è infatti di un appuntamento tanto atteso quanto dibattuto. L'obiettivo di fondo rimane quello di individuare un candidato unitario in grado di ricompattare le fila, dopo anni in cui l'azione dell'ex presidente "ad interim, Juan Guaidò, non ha ottenuto i risultati sperati, come le dimissioni di Maduro, alimentando le critiche dei concorrenti interni. Alcuni dei principali leader oppositori, tra cui lo stesso Guaidò, hanno nel corso delle ultime settimane sollecitato un crono programma pubblico per blindare l'intero processo delle primarie scongiurando, tra le altre cose, che il candidato possa essere scelto sulla scia dei sondaggi. (segue) (Vec)