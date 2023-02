Venezuela: presidenziali, opposizioni presentano domani il programma delle primarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quanto ai possibili candidati, nulla si sa con certezza. Guaidò, sin qui il volto "internazionale" delle opposizioni, non ha formalizzato la sua candidatura. L'esperienza accumulata in questi anni farebbe pensare alla possibilità di una corsa, ma potrebbero pesare le polemiche centrate sul fallimento di una strategia che puntava a far cadere Maduro. Un nome dovrebbe uscire dai tre possibili aspiranti di Pj: l'esperto Juan Pablo Guanipa, Carlos Ocariz e, soprattutto Henrique Capriles Radonski, già candidato alla presidenza, nei mesi interprete di una linea di maggior partecipazione al gioco politico, pur in presenza del governo chavista. (segue) (Vec)