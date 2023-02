Tim: dal 2023 business domestico in crescita dopo sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 2023 il business domestico di Tim torna in crescita dopo sei anni. Lo prevede il Piano industriale 2023-2025 di Tim, approvato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione. I target finanziari del piano prevedono ricavi da servizi in crescita low single digit nel 2023 con il business domestico sostanzialmente stabile e il Brasile in crescita high single digit; la crescita media annua dei ricavi da servizi nel periodo 2022-2025 sono previsti in crescita low single digit. L'Ebitda organico è previsto in crescita mid single digit nel 2023, con il business domestico stabile/in crescita low single digit e il Brasile in crescita low double digit; l'Ebitda organico è atteso in crescita nel periodo di piano mid single digit in media tra il 2022 e il 2025. L'Ebitda organico after lease è previsto in crescita low to mid single digit per il 2023; l'Ebitda organico After Lease è atteso in crescita mid single digit media nel periodo 2022-2025. Gli investimenti previsti sono di circa 4 miliardi di euro nel 2023, stabili nell'arco di piano e a livello domestico sono previsti 3,1 miliardi di euro di investimenti annui. L'equity free cash flow after lease cumulato è atteso leggermente positivo in orizzonte di piano. (Rin)