Tim: entro 2025 copertura 5G per 90 per cento popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità strategiche di Tim sono una forte spinta alla migrazione delle linee su tecnologia Ftth, associata a un ambizioso piano di copertura delle reti fissa e mobile. Entro il 2025 il gruppo ha l’obiettivo di raggiungere in Ftth il 48 per cento delle unità immobiliari del Paese. Sul segmento mobile la priorità è la massimizzazione della copertura in 5G, che entro il 2025 raggiungerà il 90 per cento della popolazione. Lo prevede il Piano industriale 2023-2025 di Tim, approvato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione. Per Tim Consumer, proseguono le iniziative volte a implementare la strategia di posizionamento premium “Value vs Volume”, con l’obiettivo di una differenziazione rispetto ai concorrenti. Proseguirà altresì il progressivo repricing della base clienti, assieme all’introduzione di meccanismi di adeguamento all’inflazione. Per quanto riguarda Tim Enterprise, per il 2023-2025 è prevista una crescita superiore al mercato di riferimento, con un Cagr dei ricavi pari al 6 per cento in orizzonte di piano, grazie a un’accresciuta standardizzazione e industrializzazione delle offerte e al consolidamento di una proposta in bundle per la Pubblica amministrazione. Per Tim Brasil, l’azienda mantiene la sua focalizzazione su una strategia di valore e trarrà un’ulteriore spinta alla crescita dall’integrazione degli asset di Oi, continuando nel suo percorso verso una “Next Gen Telco”. (Rin)