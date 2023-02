Brasile-Regno Unito: videoconferenza tra viceministri Esteri su espansione cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il viceministro degli Esteri del Brasile, Maria Laura da Rocha, ha tenuto oggi una videoconferenza con il suo omologo britannico, il sottosegretario permanente agli Affari Esteri del Regno Unito, Philip R Barton. Lo riferisce il ministero degli Esteri brasiliano in una nota pubblicata su Twitter. "I due si sono occupati della ripresa delle visite ad alto livello tra Brasile e Regno Unito e dell'espansione della cooperazione bilaterale su temi come ambiente, scienza, tecnologia e innovazione. Brasile e Regno Unito - prosegue la nota - hanno un rapporto storico, solido e strategico, con una dozzina di dialoghi bilaterali strutturati. I due paesi sono partner stretti in molti settori, tra cui salute, difesa e investimenti", conclude. (Brb)