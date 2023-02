Usa: fuga di sostanze tossiche in Arizona, ordinate evacuazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato ha causato una fuga di sostanze tossiche in Arizona, cui le autorità hanno risposto ordinando ai residenti nell'area di allontanarsi o rimanere chiusi in casa. Il dipartimento di Sicurezza pubblica dell'Arizona ha annunciato con un tweet alle 19 di ieri (ora locale) che una dispersione di sostanze tossiche si è verificata su una strada interstatale a Tucson. Secondo le informazioni fornite dalle autorità, l'automezzo coinvolto nell'incidente trasportava acido nitrico. La strada interstatale è stata chiusa in entrambi i sensi di percorrenza. L'incidente segue quello ben più grave verificatosi in Ohio all'inizio di questo mese, che potrebbe aver causato gravi danni ambientali al suolo e alle risorse idriche su cui conta circa il 10 per cento della popolazione Usa. (Was)