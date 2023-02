Giappone: autorità sospettano tre sorvoli di palloni spia cinesi tra il 2019 e il 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud sono uniti nella risposta ai palloni spia della Cina. E' quanto emerso lunedì a margine di un incontro a Washington tra la vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, e i viceministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, Takeo Mori e Cho Hyun-dong. "Ho spiegato durante l'incontro di oggi che il Giappone sostiene la posizione degli Stati Uniti", ha dichiarato Mori nel corso di una conferenza stampa congiunta a margine dell'incontro. "Ci terremo in contatto e attendiamo di ricevere ulteriori informazioni". Il viceministro sudcoreano ha espresso la medesima posizione: "Come alleati degli Stati Uniti, abbiamo fiducia nelle dichiarazioni ufficiali degli Usa", ha detto il ministro, aggiungendo che la Corea del Sud intende richiedere alla Cina un colloquio di alto livello in merito ai presunti palloni spia. Dopo l'incontro - il primo nel suo genere dallo scorso ottobre - Sherman ha ribadito che gli Stati Uniti sono "assolutamente certi" che il pallone abbattuto il 4 febbraio, dopo aver sorvolato per più di una settimana il territorio statunitense, fosse "un apparato di sorveglianza" della Cina. Sherman ha anche negato le accuse rivolte agli Stati Uniti dal ministero degli Esteri cinese: "Lasciate che aggiunga un fatto che ritengo molto importante. (...) Non esiste alcun pallone governativo statunitense sui cieli della Repubblica Popolare Cinese. Nemmeno uno, punto", ha affermato Sherman. (Git)