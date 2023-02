Kosovo: visita dell’ambasciatore Stefano Baldi nell’ambito di un tour nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori hanno dichiarato: “I Balcani occidentali sono una regione estremamente importante per l’Osce e per i governi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Siamo molto contenti di poter visitare il Kosovo come gruppo durante questa missione, così come la Macedonia del Nord e la Serbia. Siamo lieti di incontrare i rappresentanti del governo, del Parlamento e della società civile del Kosovo e di vedere i progetti sul campo sostenuti dall’Osce. Ribadiamo l’importanza di continuare a compiere progressi concreti nel dialogo facilitato dall’Ue, sostenuto da tutti e cinque i nostri Paesi, volto a normalizzare le relazioni tra il Kosovo e la Serbia, e discuteremo di come l’Osce possa sostenere al meglio lo sviluppo democratico del Kosovo in tutte le dimensioni e aree prioritarie dell’Osce e le riforme dello Stato di diritto”. (Com)