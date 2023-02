Serbia: ambasciatore Hill, Usa stanno diventando principale partner economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Serbia deve decidere. Si è opposta alle sanzioni per molto tempo, ma quel tempo sta per scadere e deve fare ciò che è nel suo interesse. Ciò di cui la Serbia ha bisogno e vuole fare è aderire all'Ue", ha detto Hill, il quale ha ribadito che una delle maggiori sfide è trovare una soluzione per il Kosovo. Alla conferenza stampa seguita all'Assemblea ha aggiunto che le esportazioni dalla Serbia verso gli Stati Uniti superano ormai il miliardo di dollari. "Ciò riflette il fatto che la Serbia ha molti prodotti che vengono acquistati negli Stati Uniti. Parte di questi prodotti provengono da aziende americane, specialmente nel settore It, che ha creato 30.000 posti di lavoro", ha concluso Hill. (Seb)