Kosovo: ambasciatore Usa ospita nuova riunione con partiti e società civile

- L'ambasciatore Usa a Pristina, Jeffrey Hovenier, ha organizzato per oggi una nuova riunione dopo quella tenuta il 31 gennaio sull’ipotesi di formazione di un’Associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. Secondo quanto riferisce il sito “Telegrafi”, l’incontro odierno riunisce rappresentanti delle istituzioni, dei partiti politici e della società civile. "Dopo la produttiva discussione tenuta il 31 gennaio, l'ambasciatore organizzerà un incontro ufficiale nella sua residenza per facilitare ulteriori discussioni. Non esiste un programma ufficiale o un argomento di discussione", ha affermato un portavoce dell’ambasciata.(Alt)