Serbia: ambasciatore russo, status Kosovo si deciderà dopo fine conflitto tra Occidente e Mosca (2)

- Alla richiesta di commentare la posizione del presidente serbo Aleksandar Vucic, che si è detto comunque pronto a partecipare al processo di attuazione della proposta franco-tedesca, Bocan-Harchenko ha affermato che Belgrado è "pronta solo a continuare i colloqui". "Penso che per il presidente della Serbia solo alcuni punti di quel piano siano accettabili per la discussione e l'attuazione. In ogni caso, i punti che prevedono il riconoscimento internazionale non sono accettabili per la Serbia", ha affermato. "Nell'ultima sessione del Parlamento serbo, il presidente Vucic è stato risoluto e chiaro nel respingere il piano franco-tedesco. Non credo ci sia la minima probabilità che la Serbia accetti il piano", ha detto Bocan-Harchenko. Alla richiesta di specificare se ci sono delle condizioni alle quali la Russia accetterebbe che il Kosovo diventi membro delle Nazioni Unite, Bocan-Harchenko ha affermato che Mosca non riconosce Pristina. "Nelle attuali condizioni geopolitiche non è possibile una soluzione a lungo termine per alcune questioni regionali aperte, nemmeno per quella del Kosovo", ha sottolineato l'ambasciatore russo. Mosca "è stata attivamente coinvolta nella risoluzione di tale problema sin dal primo giorno come membro permanente del Consiglio di sicurezza". (segue) (Seb)