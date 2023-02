Business news: Banca Mondiale, nei Balcani tasso disoccupazione più basso in Serbia, più alto in Kosovo e Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione dei Balcani occidentali il tasso di disoccupazione più basso è in Serbia, il più alto in Kosovo e Bosnia Erzegovina. Lo ha annunciato oggi la Banca Mondiale, secondo cui, allo stesso tempo il tasso di disoccupazione nei Paesi dei Balcani occidentali è diminuito del 13,5 per cento negli ultimi 15 anni. Seguendo le cifre riportate dalla stessa Banca, in Kosovo, che conta 1.739.825 abitanti, il tasso di disoccupazione è del 31,3 per cento. Segue la Bosnia Erzegovina, che conta 3.531.159 abitanti con un tasso di disoccupazione del 30,7 per cento. In Montenegro, che conta 619.211 abitanti, il tasso di disoccupazione è del 20,1 per cento. In Macedonia del Nord, su 1.836.713 abitanti, il tasso di disoccupazione è del 14,3 per cento. In Albania, che conta 2.829.741 abitanti, il tasso di disoccupazione è dell'11,1 per cento, mentre in Serbia, in cui vivono 6.834.326 abitanti, il tasso di disoccupazione è all'8,9 per cento, il più basso dell'intera regione balcanica. (Seb)