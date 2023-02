Bosnia: Dodik, Associazione in Kosovo deve assomigliare a Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo “dovrà assomigliare” nelle sue funzioni alla Repubblica Srpska, entità serba della Bosnia Erzegovina. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Srpska, Milorad Dodik, in un intervento per l’emittente radiotelevisiva dell’entità, “Rtrs”. "Senza funzioni esecutive, non ha senso creare un guscio vuoto che non serve a nulla", ha osservato Dodik aggiungendo che i colloqui sull’eventuale formazione non dovrebbero continuare "fino a quando l’Associazione non sarà formata nella veste concordata, e non mentre gli albanesi (del Kosovo) stanno mediando". A questo proposito il presidente dell’entità ha osservato che la proposta franco-tedesca per il Kosovo non si discosta molto da alcune del passato, “visto che si basa sulla richiesta” che la Serbia, anche tacitamente, riconosca il Kosovo come Stato indipendente. "Quella proposta non è molto diversa da quanto visto in passato, si basa sul fatto che la Serbia dovrebbe, in un certo senso, riconoscere tacitamente il Kosovo. Il che è una grave impossibilità per la stessa Serbia", ha detto Dodik.(Seb)