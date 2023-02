Serbia: sondaggio, 57 per cento cittadini accetterebbe proposta europea sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più della metà dei cittadini serbi (57 per cento) ritiene che il governo di Belgrado dovrebbe accettare la proposta europea per la questione del Kosovo se tale piano ne escludesse il riconoscimento formale e la sua appartenenza alle Nazioni Unite, mentre il 33 per cento è in qualsiasi caso contrario al piano stesso. Sono i dati dell'ultimo sondaggio condotto da "Faktor Plus", azienda leader nel campo delle ricerche di mercato del Paese balcanico. Sempre secondo i dati raccolti, il riconoscimento del Kosovo e il suo ingresso nell'Onu è osteggiato dall'80 per cento dei cittadini serbi. Il direttore della stessa agenzia Vladimir Pejic, ha affermato che il Kosovo "non è una questione che interessa molto i cittadini della Serbia", se non quando "si verificano degli incidenti". Sempre secondo l'indagine, un cittadino su due ritiene che il prossimo piano per la soluzione della questione del Kosovo sarà "ancora peggiore", il 36 per cento dei cittadini afferma che "non ci sarà un altro piano" mentre solo il 21 per cento crede che "il prossimo piano sarà probabilmente migliore". (segue) (Seb)