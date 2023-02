Terzo Polo: Sala, Calenda e Renzi si esprimano su volontà di stare nel centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Essere pronti a ogni alleanza ogni stagione, secondo me non funziona". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento alla trasmissione "Il cavallo e la torre", su Rai 3. Il primo cittadino milanese ha poi incalzato i due leader del Terzo Polo: "Credo che Calenda e Renzi debbano esprimersi in maniera inequivocabile con la volontà di stare nell'alveo del centrosinistra. Vedo che non lo fanno". "Meno polemicucce e più rigore nella proposta politica" ha poi concluso Sala. (Rem)