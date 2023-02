Usa-Sudafrica: Blinken sente omologo, focus su Ucraina e cooperazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri sudafricano, Naledi Pandor. Il capo della diplomazia di Washington, riferisce una nota, ha ringraziato le autorità sudafricane per l’impegno profuso nel tentare di facilitare un dialogo che possa portare alla risoluzione del conflitto in Ucraina. Particolare attenzione è stata dedicata ai temi affrontati al summit dei leader Usa-Africa che si è tenuto a Washington lo scorso dicembre. (Was)