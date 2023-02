Tim: Cda non sostituisce de Puyfontaine, deciderà assemblea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Tim ha deliberato di non procedere alla cooptazione di un consigliere in sostituzione di Arnaud de Puyfontaine, tenuto conto dell’approssimarsi dell’assemblea che sarà chiamata a decidere sulla nomina. Lo riferisce una nota di Tim. Il Piano industriale 2023-2025 definisce le priorità Esg per tutte le aree di business e le operations con l’obiettivo di migliorare l’impatto a livello ambientale e sociale e al contempo i risultati di business. Tutto ciò tramite la ricerca di efficienza, l’utilizzo dell’economia circolare nei processi, gli acquisti innovativi e sostenibili, la fornitura di nuovi servizi per la Pubblica amministrazione e le imprese, guidando la transizione digitale. (Rin)