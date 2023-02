Brasile: Bolsonaro al "Wsj", a marzo in patria per guidare l'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervistato dalla testata statunitense "The Wall Street Journal" l'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, tornerà in patria a marzo, pronto a guidare l'opposizione conservatrice e rivendicare la sua estraneità dagli assalti dello scorso 8 gennaio contro le sedi delle principali istituzioni. "Il movimento di destra non è morto e continuerà a lottare", ha detto Bolsonaro, che da fine dicembre del 2022, due giorni prima della scadenza del mandato da presidente, si trova in Florida. L'ex capo dello Stato ha promesso di lavorare per rimettere in cima all'agenda politica azioni in favore degli imprenditori, contro l'aborto e il controllo delle armi. Al tempo stesso, riassume la testata Usa, il leader conservatore cercherà di smontare il nuovo corposo piano di politiche sociali disegnato dall'attuale presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, giudicato pericoloso per la stabilità delle finanze nazionali e motivo di preoccupazione per gli investitori internazionali. (segue) (Was)