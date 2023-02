Usa: quattro aerei da guerra russi intercettati al largo dell'Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando di difesa aerospaziale del Nord America (Norad) ha annunciato di aver intercettato una formazione di quattro aerei da guerra russi al largo dell'Alaska lunedì 13 febbraio. I quattro aeroplani russi - bombardieri strategici Tu-95 Bear-H e caccia Su-35 - hanno varcato il limite della Zona di identificazione della difesa aera dell'Alaska; il Norad ha risposto mobilitando due aerei da combattimento F-16, e dirottando poi nell'area anche due F-35A, due aerocisterne Kc-135 e un aereo Awacs E-3 Sentry. Il Norad ha precisato che episodi come quello dello scorso lunedì avvengono in media sette volte l'anno sin dal 2007, e "non sono percepiti come una minaccia, né come una provocazione". (Was)