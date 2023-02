Cultura: Pauli nel libro "Ogni cosa è collegata", il fisico in analisi da Jung che spiegava la fisica quantistica - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Wolfgang Pauli, fra i padri fondatori della fisica quantistica e vincitore del premio Nobel nel 1945, “andava in analisi da Jung, ma non lo pagava perché in cambio gli spiegava la fisica quantistica”. Lo ha detto Gabriella Greison, divulgatrice scientifica e scrittrice, a margine dell’incontro “Ci vuole un fisico speciale” in collaborazione con FNM, tenutosi oggi all’ADI Museum di Milano. Wolfgang Pauli è uno dei personaggi dell’ultimo libro di Gabriella Greison “Ogni cosa è collegata” in uscita il 21 febbraio con Mondadori con un focus sulla fisica quantistica. “Vediamo la fisica quantistica nelle applicazioni più pratiche, dai telefonini ai chip al silicio quindi ai computer, ma anche nel telecomando per aprire il cancello con le cellule fotovoltaiche. Stiamo applicando il premio Nobel di Albert Einstein, ricevuto per l’effetto fotoelettrico. Il premio Nobel risale al 1921 e ancora oggi, a distanza di cento anni lo abbiamo in mano come tutte le invenzioni del XX secolo che hanno creato la fisica quantistica. In particolare, mi piace ricordare l’equazione di Schrodinger che viene utilizzato nel campo della medicina, biologia, neuroscienza e criptografia” ha concluso la scrittrice Gabriella Greison. (Agenzia Nova: Video) (Rem)