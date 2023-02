Francia: Bulgari condannato a 1,2 milioni di euro per operazioni borsistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Bulgari, ex dirigente della gioielleria Bulgari di proprietà del gruppo Lvmh, è stato condannato a Parigi a nove mesi si prigione con la condizionale e ad una multa di 1,2 milioni di euro per delle operazioni borsistiche effettuate nel 2016 legate al marchio del lusso. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che anche Tara, società di Bulgari, è stata sanzionata con 5,5 milioni euro. Nicola Bulgari, 82 anni, ha riconosciuto di aver effettuato delle operazioni di acquisto e rivendita di azioni di Lvmh. Tra il 12 e il 18 luglio 2016 l'uomo d'affari ha acquisito in tre operazioni 20 mila titoli Lvmh attraverso Jp Morgan e la Banca nazionale del lavoro (Bnl). (Frp)