Pd: Sala, servono punti su cui essere d'accordo, necessario leader

- La prima cosa che il centrosinistra dovrebbe fare "è indubbiamente trovarci d'accordo su alcuni punti". Avere un "leader e un federatore oggettivamente serve. La Meloni alla fine non è stata esattamente la federatrice, ma ha avuto un percorso di crescita politica che di fatto l'ha fatta diventare il rappresentante di tutto il centrodestra. In questo momento di disequilibrio che c'è nel centrosinistra non c'è nessuno che potrebbe farlo, anche se servirebbe". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento alla trasmissione "Il cavallo e la torre", su Rai 3. "Se ci si trovasse a concordare su 4-5 macro obiettivi sarebbe già una buona cosa. Guardando come sta lavorando il centrodestra, gli spazi ci sono", ha poi terminato il sindaco. (Rem)