Ucraina: Zelensky, situazione nell'est del Paese è "estremamente complicata"

- La situazione nell'area orientale dell'Ucraina è "estremamente complicata", in particolare nelle regioni di Donetsk e Luhansk: "E' in corso letteralmente una battaglia per ogni singolo metro di terra". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale pubblicato sui social. Parlando della riunione dei ministri della Difesa della Nato iniziata oggi, Zelensky ha detto che "i partner hanno confermato più difesa aerea, più carri armati, più artiglieria e proiettili, più addestramento dei nostri militari". "Insieme, l'Ucraina e i suoi partner stanno facendo di tutto per garantire che lo Sato terrorista perda. E farlo accadere il più velocemente possibile", ha aggiunto il presidente ucraino. "Il Cremlino sta cercando di spremere dalla Russia tutto il possibile potenziale di aggressione. Si stanno affrettando. Perché sanno che" l'alleanza alle nostre spalle "è ancora più forte, ma ha bisogno di tempo per raccogliere le forze". "Ringrazio tutti i nostri partner che si rendono conto che la velocità è importante", ha concluso Zelensky. (Kiu)