Usa: vice presidente Fed nominata principale consigliere economico della Casa Bianca

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato la vice presidente della Federal Reserve, Lael Brainard, come principale consigliere economico della Casa Bianca. Brainard, che prende l'incarico ricoperto negli ultimi due anni da Brian Deese, era vicepresidente della Fed solo dal maggio del 2022. Come direttore del National Economic Council, Brainard avrà i compito di coordinare la politica economica di tutto il governo. Il nome di Brainard era stato nelle ultime settimane accostato all'incarico di Segretario al Tesoro, posto conservato da Janet Yellen. Il rimpasto si completa con la nomina di Jared Bernstein, elemento di fiducia di Biden sin da quando era vice presidente, alla guida del Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca. (Was)