Difesa: sottosegretario Perego incontra Capo stato maggiore India

- Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha incontrato oggi il capo di Stato maggiore della Difesa dell'India, generale Anil Chauhan. L'occasione, è stata utile per parlare di "possibili ambiti di collaborazione" tra Italia e India, "dal dominio aereo a quello sottomarino", nonché nel campo degli apparecchi senza equipaggio e della guerra elettronica, ha scritto Perego in un messaggio su twitter da Bangalore, nello Stato indiano del Karnataka, nel contesto del salone Aero India. (Com)