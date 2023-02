Brasile-Croazia: ministro Esteri incontra primo ministro croato Plenkovica a Zagabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, è stato ricevuto dal primo ministro della Croazia, Andrej Plenkovic, oggi a Zagabria. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui riferisce che si è trattato di "un incontro produttivo di 40 minuti in cui i due hanno discusso, tra gli altri argomenti, le relazioni bilaterali le possibilità di aumentare i flussi commerciali e il processo di adesione dell'Organizzazione per la cooperazione sociale ed economica (Ocse), avviato dia dal Brasile che dalla Croazia.Plenkovic ha ricevuto con grande interesse l'invito del ministro brasiliano visitare il Brasile nel prossimo futuro. Ha anche ribadito la sua condanna degli atti di violenza registrati in occasione del recente tentativo di colpo di stato in Brasile. Il ministro Vieira ha inoltre partecipato a una riunione di lavoro presso il ministero degli Esteri croato, dove è stato ricevuto dal suo omologo Gordan Grlic Radman. Nell'occasione sono stati firmati accordi bilaterali nei settori della cultura e dell'istruzione. Il ministro sarà ricevuto domani dal presidente della Croazia, Zoran Milanovic. (Brb)