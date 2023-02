Serbia: Ugljanin (Sda), bosniaci musulmani abbiano stessi diritti dei serbi in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito di azione democratica (Sda) della regione del Sangiaccato in Serbia, Sulejman Ugljanin, ha chiesto in una lettera che nell'ambito del dialogo tra Belgrado e Pristina sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso), ai musulmani bosniaci che vivono in Serbia venga garantita "parità di diritti secondo il modello che si vuole per i serbi in Kosovo". Lo riporta l'emittente "Nova". Il politico ha affermato che come rappresentante dei musulmani di Bosnia Erzegovina in Serbia "non è soddisfatto" della loro posizione e del trattamento ricevuto. Ugljanin ha sottolineato che le conseguenze che la Serbia potrebbe affrontare a causa del rifiuto della proposta franco-tedesca per il Kosovo sarebbero "enormi per i musulmani bosniaci" e porterebbero a "incertezza e instabilità". La missiva con la richiesta è stata inviata al presidente serbo Aleksandar Vucic, all'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, al rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak, e all'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. (Seb)