Serbia: ambasciatore russo, status Kosovo si deciderà dopo fine conflitto tra Occidente e Mosca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle relazioni politiche tra Serbia e Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, Bocan-Harchenko ha affermato che si sono mantenute "ad alto livello". "La cooperazione con la Serbia sta progredendo in tutti gli ambiti e c'è dialogo a tutti i livelli. La cosa più importante per noi è che Belgrado non ha imposto sanzioni alla Federazione Russa, nonostante le pressioni dell'Occidente. Apprezziamo molto la posizione indipendente di Belgrado su questo tema", ha sottolineato, aggiungendo però la "delusione" di Mosca quando la Serbia ha votato a favore della risoluzione delle Nazioni Unite sull'aggressione della Russia in Ucraina. Alla richiesta di commentare la dichiarazione dell'ambasciatore statunitense a Belgrado Christopher Hill secondo cui i legami tra Serbia e Russia "si stanno indebolendo di giorno in giorno", Bocan-Harchenko ha detto che "non è vero". Anche se Belgrado è "sotto forte pressione da parte dei Paesi occidentali", per ora "non c'è alcuna indicazione che introdurrà sanzioni contro la Russia". "La maggioranza assoluta del popolo serbo è contraria all'introduzione di sanzioni, ed è noto che il presidente Vucic prende le decisioni in considerazione soprattutto di ciò", ha concluso Bocan-Harchenko. (Seb)