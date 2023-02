Serbia: Vucic, non vado a Bruxelles finché non viene istituita Associazione comuni serbi in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha dichiarato che non risponderà più agli inviti ad andare a Bruxelles "fino a quando non sarà istituita l'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo". "Ho letto la dichiarazione di Borrell. Mi devono spiegare il motivo dell'incontro con Kurti. Prima la formazione della Zso, dopo potremo discutere di tutto il resto", ha detto Vucic in risposta all'invito dell'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza Josep Borrell, il quale al suo arrivo al Consiglio europeo di oggi ha annunciato che inviterà presto il presidente serbo e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti a Bruxelles per discutere del piano europeo per il Kosovo. "La proposta è sul tavolo. Ho chiesto ai due leader di tornare presto a Bruxelles, tra un paio di settimane, per spingere definitivamente su questa proposta e chiederò ai leader un forte sostegno per evitare qualsiasi tipo di escalation", ha detto Borrell. (Seb)