Kosovo-Serbia: Consiglio europeo sottolinea urgenza nei progressi di normalizzazione delle relazioni

- Alla luce delle recenti tensioni nel nord del Kosovo, il Consiglio europeo sottolinea l'urgente necessità di compiere progressi nella normalizzazione delle relazioni tra Pristina a Belgrado attraverso il dialogo facilitato dall'Ue, guidato dall'Alto Rappresentante Josep Borrell. È quanto si legge nelle conclusioni appena approvate al Consiglio europeo di Bruxelles, riguardo il tema della crisi fra Kosovo e Serbia. "Il Consiglio europeo accoglie con favore la recente proposta europea di mettere le relazioni tra le due parti su una base nuova e sostenibile come un'occasione storica che dovrebbe essere colta da entrambe le parti, anche al fine di realizzare la loro prospettiva europea", continua il testo approvato dai leader Ue. Infine, come si legge nelle conclusioni, "il Consiglio europeo esorta entrambe le parti ad attuare, pienamente e senza condizioni, gli obblighi assunti nel quadro del dialogo, compresi gli accordi del 2013 e del 2015 per la creazione di un'associazione/comunità di municipalità a maggioranza serba". (Beb)