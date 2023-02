Kosovo: Kurti, “ho chiarito” a Borrell e Vucic che non c’è dialogo senza riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha ribadito che il governo “non accetta il dialogo” tra Belgrado e Pristina senza un accordo finale che preveda il reciproco riconoscimento. In un intervento presso l’Assemblea nazionale, Kurti ha detto che l’approccio strategico verso il dialogo facilitato dall'Ue è basato “su due obiettivi iniziali”. "In primo luogo, la cessazione della pratica del coinvolgimento del dialogo in qualsiasi questione potenzialmente controversa tra le parti. La nostra posizione è che al massimo si possa discutere a Bruxelles delle questioni di applicabilità riguardo ai problemi esistenti, ovvero ai punti firmati prima del nostro arrivo al governo. In secondo luogo, l'apertura di un processo negoziale per la costruzione di relazioni esterne di buon vicinato", ha affermato Kurti nella seduta straordinaria convocata dal Partito democratico del Kosovo (Pdk) per discutere gli sviluppi del dialogo tra Belgrado e Pristina. (segue) (Alt)