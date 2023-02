Serbia-Kosovo: Stano, Ue pronta a facilitare le discussioni sull'Associazione a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è pronta a facilitare, nell'ambito del dialogo a Bruxelles, le discussioni sulla formazione di un’Associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. Lo ha detto il portavoce Ue, Peter Stano, in un intervento per l’emittente kosovara “Rtv21”. Stano ha affermato che “qualsiasi proposta le parti possano avere sulla questione”, questa dovrebbe essere fatta all'interno del dialogo. "Abbiamo tenuto conto dei commenti del primo ministro Kurti fatti in Parlamento il 2 febbraio riguardo all'Associazione o comunità di municipalità serbe. Il forum per discuterne la creazione, così come qualsiasi proposta le due parti possano avere, è nel quadro del dialogo ", ha detto Stano.(Alt)