Balcani: Tajani, Italia lavora per la stabilità della regione

- L’Italia lavora per la stabilità della regione dei Balcani occidentali. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella lectio magistralis su “Diplomazia della crescita e futuro delle Relazioni Transatlantiche” in occasione del Luiss Diplomatic Forum 2023. La regione, ha osservato Tajani, è oggetto di interesse di attori internazionali come Russia, Cina, Arabia Saudita, ma allo stesso tempo è composta da Paesi candidati all’Ue. “Noi lavoriamo molto per stabilizzare quella parte, più Italia c’è più la situazione è stabile”, ha detto il titolare della Farnesina aggiungendo che l’Italia lavora assieme agli altri Paesi del Quintetto (Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia) in particolare per la situazione in Kosovo.(Res)