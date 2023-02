Kosovo-Albania: ministra Gervalla riceve commissione per l’Integrazione europea di Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, ha accolto oggi a Pristina la commissione per l'Integrazione europea del Parlamento dell'Albania, presieduta da Jorida Tabaku. Lo riferisce una nota del dicastero di Pristina, precisando che nell'incontro sono stati discussi i temi relativi alle relazioni bilaterali. "Queste relazioni dovrebbero essere ampliate attraverso progetti comuni in vari campi, frutto di incontri e accordi tra i nostri due governi. Kosovo e Albania hanno aspirazioni comuni sulla via dell'integrazione europea", si legge nel comunicato. Il Kosovo, aggiunge la nota, è impegnato nella cooperazione regionale e nel buon vicinato con tutti i paesi dei Balcani occidentali, come parte paritaria, e considera il Processo di Berlino come un percorso per l'integrazione dell'intera regione nell'Unione europea.(Alt)