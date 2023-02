Regionali: Foti (Fd'I), risultati premiano lavoro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se guardiamo ai risultati del 25 settembre e li confrontiamo con quelli del centrodestra nelle due Regioni, le più importanti d'Italia, vi è un aumento del 15 per cento degli elettori che ha votato per noi. Queste vittorie devono dare l'idea che in 100 giorni, contrariamente a quanto molti pensavano, il governo Meloni è stato percepito molto meglio dai cittadini". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a "Porta a Porta". "Alcune critiche ingenerose - ha aggiunto - potevano essere risparmiate".(Rin)