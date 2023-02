© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- L'Università Cattolica inaugurerà l'Anno Accademico. Interverranno il ministro della Salute Orazio Schillaci, il rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, il preside della Facoltà di Medicina e chirurgia, Antonio Gasbarrini. La cerimonia inaugurale sarà preceduta, nella Chiesa centrale della sede, dalla celebrazione della santa messa, presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça e concelebrata dall'assistente ecclesiastico generale dell'Ateneo, Claudio Giuliodori. Auditorium dell'Università Cattolica, largo F. Vito, 1, Roma (ore 10:30)- Evento "Cloud senza barriere. L'interoperabilità delle licenze nel mercato del cloud", organizzato da Open Gate Italia in collaborazione con Cispe, associazione di categoria senza scopo di lucro per i fornitori di infrastrutture come i servizi cloud in Europa, e Assintel, Associazione nazionale di riferimento delle imprese Ict e digitali di Confcommercio Imprese per l'Italia. Palazzo Ferrajoli, Piazza Colonna 355, Roma (ore 17) (segue) (Rer)