Ucraina: Berlusconi, sto dalla parte di Kiev e della pace

21 luglio 2021

- “Io sono sempre stato e sto dalla parte del popolo ucraino e della pace”. Lo ha affermato in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Guardiamo ai fatti. Noi abbiamo sempre sostenuto il popolo ucraino, abbiamo sempre votato in Italia e in Europa senza esitazioni e tentennamenti il sostegno all’Ucraina con l’invio di finanziamenti e di armi”, ha proseguito. “La mia speranza – ha sottolineato – è quella che si possa trovare presto una soluzione diplomatica a questa guerra molto pericolosa per tutti noi”. “Ho semplicemente suggerito un grande Piano Marshall dell’Occidente per la ricostruzione dell’Ucraina, come possibile via diplomatica per mettere fine a questo conflitto voglio ripeterlo, molto pericoloso per tutti noi”, ha concluso. (Rin)